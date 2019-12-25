Реку Карповку очистят до конца года за 207 миллионов рублей

Убирать донные отложения раньше не было смысла, потому что ранее все эти годы в реку сбрасывали неочищенные коммунальные стоки.

До конца 2021 года от загрязнений будет очищена акватория реки Карповки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Убирать донные отложения раньше не было смысла, потому что ранее все эти годы в реку сбрасывали неочищенные коммунальные стоки.

В воде есть крупногабаритные предметы, покрышки, бревна, часть бытовой техники, стиральные машины, холодильники бывают, велосипеды. Ранее на Карповке был поднят затопленный катер "Прогресс". Николай Тихомиров, первый заместитель генерального директора "Экостроя"

Очищать реку начали еще в прошлом году. До конца этого года планируется очистить участок протяжённостью более двух километров до конца года. Общая стоимость проекта – 207 миллионов рублей.

Также дно реки Смоленки очистят до конца 2021 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга