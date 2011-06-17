Ректора СПбГУП Запесоцкого обвинили в подготовке акций против иска Генпрокуратуры

Ректор СПбГУП якобы готовит студентов к протестам.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с просьбой ускорить процесс по делу о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Ведомство считает, что ректор вуза Александр Запесоцкий намерен использовать студентов и сотрудников университета для организации несогласованных акций в его поддержку. По версии прокуратуры, во время анонсированной ранее пресс-конференции ректор может распространить недостоверные сведения о якобы возможном отзыве лицензии, остановке учебного процесса и расторжении договоров об образовании. Это, как отмечают в ведомстве, может вызвать протестные настроения среди более 800 студентов, проживающих в общежитии вуза.

Иск о возврате имущества СПбГУП в госсобственность был подан 22 сентября. Предварительное заседание назначено на 20 ноября. Среди третьих лиц по делу указан ректор Александр Запесоцкий.

Скриншот: Яндекс.панорамы