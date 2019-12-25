Руководство СПбГУП отрицает информацию о захвате госимущества

Университет уточнил, что никогда не владел государственными активами ни в собственности, ни в оперативном управлении.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) опроверг информацию о владении государственным имуществом, распространив заявление через пресс-службу, цитирует ТАСС.

Университет уточнил, что никогда не владел государственными активами ни в собственности, ни в оперативном управлении. Вся недвижимость, используемая учебным заведением, была построена или куплена на деньги профсоюзов и передана в распоряжение университета без перехода права собственности. Университет также добавил, что никакого имущества, связанного с государством или союзами профсоюзов, вуз никогда не передавал третьим лицам.

Отвечая на обвинения Генеральной прокуратуры РФ, предъявленные в судебном иске о возвращении активов СПбГУП государству, руководство вуза заявило, что никаких оснований для претензий нет. По мнению представителей СПбГУП, имущество учебного заведения никогда не являлось собственностью государства, независимо от исторических эпох, включая советский период. Также университет подтвердил, что ректора университета Александра Запесоцкого невозможно обвинять в личной выгоде или сокрытии доходов от государства.

Сам иск, поданный генеральным прокурором Игорем Красновым в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, выдвигает обвинение против Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и самого университета. Третьими сторонами в деле выступают ректор Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов. Прокуратура настаивает, что передача имущественных прав профсоюзам на здания, изначально созданные профсоюзной школой в 1926 году, была неправомерной.

Прокуратура считает, что регистрация права собственности ФНПР на объекты недвижимости, включая общежития, учебные корпуса и гостиницы, была проведена незаконно. Документы указывают, что ректор длительное время извлекал личную выгоду за счёт поступления средств от платного образования и бюджетных субсидий. Надзорное ведомство утверждает, что при годовой выручке университета около 1 млрд рублей Запесоцкий умышленно показывал убытки, позволяя вузу претендовать на дополнительное финансирование из бюджета, после чего полученные средства направлялись на непредусмотренные цели.

Скриншот: Яндекс.панорамы