Ректор и главный врач СПбГПМУ оказали помощь пассажиру самолёта

Во время полета стало плохо 61-летнему мужчине. По клинической картине были все признаки острого нарушения мозгового кровообращения.

Ночью с 5 на 6 октября ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов и главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник оказали первую помощь пассажиру самолёта "Москва-Барнаул". Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Представители университета направлялись в Алтайский Край. Через два часа после начала полета экипаж обратился с просьбой о помощи, так как один из пассажиров потерял сознание.

Во время полета стало плохо 61-летнему мужчине. По клинической картине были все признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Благодаря своевременной помощи, наличию лекарств и кислорода на борту, состояние пассажира удалось стабилизировать. Дмитрий Иванов, ректор СПбГПМУ

По совету медиков экипаж выполнил экстренную посадку в Перми. Уже в больнице у пациента диагностировали ишемический инсульт. Сейчас состояние мужчины улучшилось, он готовится к выписке.

Ранее в СПбГПМУ помогли ребенку с гигантской крапивницей.

Фото: Piter.tv