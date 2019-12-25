Болезнь у Мау протекает в легкой форме.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Известно, что болезнь у Мау протекает в легкой форме, самочувствие в целом нормальное. В данный момент ректор продолжает работать в домашнем режиме, он находится на самоизоляции. Например, сегодня Владимир Мау по видеосвязи принял участие в заседании совета российского союза ректоров.

Ранее Анна Попова заявила, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19.

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