Неонатолог Минздрава рассказал, как дети переносят коронавирус

На фоне заболевания у маленьких пациентов развиваются опухоли, лейкозы и другие осложнения.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный внештатный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов рассказал, как дети переносят коронавирус. В рамках пресс-конференции в ТАСС он опроверг заявление о том, что они не болеют COVID-19.

По его словам, 5 мая в Петербурге заработало отделение по лечению маленьких пациентов с инфекцией. Стационары переводили сюда самых тяжелобольных детей, у которых диагностировали опухоли, лейкозы и другие осложнения на фоне заболевания. За это время погибли три ребенка.

Однако говорить о последствиях коронавируса для детей пока рано. Сотрудники СПбГПМУ продолжают отслеживать состояние здоровья детей, которые проходили лечение в отделении. Иванов заявил, что если у ребенка не развились патологии в виде бронхолегочной дисплазии, то в дальнейшем с его здоровьем все будет хорошо.

Ранее мы писали, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 7 мужчин и 12 женщин.

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