Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 7 мужчин и 12 женщин

Все пациенты имели хронические заболевания.

В Петербурге 23 июля было зарегистрировано 19 новых летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Больные скончались в июне-июле 2020 года. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших оказались 7 мужчин в возрасте от 47 лет до 91 года и 12 женщин, которым было от 73 до 94 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией.

Все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основной болезни. В их числе кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, обструктивная болезнь легких, ишемия мозга, а также онкология.

Ранее Комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV