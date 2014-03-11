Рекордное количество малышей появилось на свет в Мариинской больнице

Чаще всего будущие мамы поступают в стационар по хирургическим показаниям.

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга в 2024 году родилось рекордное количество детей, несмотря на то, что роды в стационаре являются скорее исключением, чем правилом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Две новорожденные девочки и мальчик стали радостным событием для врачей медучреждения. Как правило, будущие мамы поступают в стационар по хирургическим показаниям, и после оперативных вмешательств роды происходят в положенный срок.

"Но бывают ситуации, когда малыши готовы появиться на свет и выбирают для этого именно стационар больницы, чем приводят в восторг хирургические бригады. Даже самые суровые врачи не сдерживают эмоций" пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ранее Piter.TV сообщал, что в прошлом году диспансеризацию прошли более 4,5 млн жителей Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга