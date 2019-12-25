Планируется собрать на 7,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом сельском сезоне.

Рекордный урожай может привести к увеличению цен. Об этом в своём материале пишет издание "Профиль".

Отмечается, что в Минсельхозе рассказали о том, что на 19 октября 2020 года, в России убрано 94,1% посевных площадей. Также намолочено 130 миллионов тонн зерна. Глава ведомства Дмитрий Патрушев считает, что это позволит России собрать 82 миллионов тонн пшеницы. Это на 7,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом сельском сезоне.

Урожай должен полностью закрыть потребности покупателей на внутреннем рынке и экспортном направлении. Однако эксперты и аналитики рынка указывают, что цены на пшеницу сейчас также продолжают расти – как внутри РФ, так и на внешних рынках. Это приведёт к подорожанию продукции. Эксперты отмечают, что цены на макароны, крупы и сливочное масло уже растут с опережающими темпами. При этом хлебобулочные изделия, согласно прогнозу, подорожают несильно.

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