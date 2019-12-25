Продажи квартир в петербургских новостройках побили рекорд за август

За последний месяц сезона на рынке петербургских новостроек было заключено около 10,6 тыс. сделок. То есть, показатель приблизился к цифрам за март 2022 года.

Летом 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках на территории Северной столицы превысил прошлогодние показатели почти на 60%. Особенно продуктивным стал август, когда продажи и вовсе побили рекорд. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Так, за последний месяц сезона на рынке петербургских новостроек было заключено около 10,6 тыс. сделок. То есть, показатель приблизился к цифрам за март 2022 года.

О повышенной покупательской активности также заявили опрошенные застройщики. Так, коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов считает, что ситуация связана с расширением товарного запаса, ростом строительной готовности объектов и изменением курса рубля к иностранным валютам, а также с увеличением ключевой ставки.

По словам директора по маркетингу ГК "Ленстройтрест" Яна Фельдмана спрос плавно восстанавливается ещё с весны, однако сокращение ипотеки неизбежно в связи с повышением ключевой ставки.

В конце августа в Петербурге снизилась стоимость жилья.

Фото: Piter.TV