Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 17:00
0
MShaffter
174
Код вставки плеера

Рекорды Гиннеса: Обладателем самого длинного языка стал сенбернар из США

0
 
 

Рекордная длина языка собаки по кличке Мочи составляет 18,3 сантиметра.

В Книге рекордов Гиннеса появился новый рекордсмен.

Это собака породы сенбернар по кличке Мочи. Мочи, проживающая в Южной Дакоте США, стала обладательницей самого длинного языка. Длина ее языка составляет 18,3 сантиметра. Сообщается, что хозяева взяли юную Мочи в двухлетнем возрасте из приюта. А теперь она позирует для журналов и различных каталогов.

Такой длинный язык порой мешает хозяйке. К языку прилипает мусор, грязь, листья. А когда собака нервничает, у нее начинается повышенное слюноотделение. Этим рекордом хотели привлечь внимание общественности, показав, сколько радости и счастья могут принести питомцы новой семье.

Видео: YouTube/Guinness World Records

Теги: видео , животные , книга рекордов гиннесса , питомцы , сша
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5