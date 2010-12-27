Рекордное число людей посетило театры и музеи в прошлом году

В 2017 году в российских театрах побывали 40 млн человек, а в музеях — 125 млн человек.

Рекордное число людей посетило музеи и театры в 2017 году. Об этом заявила заместитель председателя правительства Ольга Голодец на итоговой коллегии Министерства культуры.

В прошлом году в российских театрах побывали 40 миллионов зрителей — это рекордная цифра. Вторая цифра — российские музеи посетило 125 миллионов человек, это тоже абсолютный рекорд. Ольга Голодец

Еще один рекорд побили посетители кинотеатров. В прошлом году отечественные фильмы вне дома посмотрели 54,7 млн человек. По словам министра культуры Владимира Мединского, для России это огромное достижение.

Мы мечтали, ставили перед собой задачу, чтобы доля посещаемости российского кино в условиях свободного кинорынка приблизилась к 20 процентам. Теперь у нас невероятный результат по доле посещаемости — 25,6 процентов. И я буду ставить задачу об увеличении в течение ближайших трех лет этой цифры до 30 процентов. Владимир Медицинский

Министр культуры отметил, что в первом квартале этого года кассовые сборы российского кино составили 7,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 году всего российские кинотеатры собрали 7,2 млрд рублей.

Кроме того, Мединский предложил в рамках проекта "Семьей в театр" предоставлять бесплатный билет детям до 7 лет. По его мнению, это повысит посещаемость театров.

Ранее мы писали, что петербургские театры взяли главные "Золотые маски" 2018 года.

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