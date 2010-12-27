Голодец: Петербург является флагманом в организации летнего отдыха

В Петербургу 1 и 2 марта – в Центре импортозамещения и локализации прошёл конгрессно-выставочный проект "Индустрия детского отдыха". Торжественную церемонию закрытия проекта посетили заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Гости проекта приняли участие в круглых столах, пленарных заседаниях и мастер-классах. Также обсудили важные вопросы организации детского отдыха.

Ольга Голодец отметила вклад Северной столицы в воспитание молодого поколения.

Мне хочется поблагодарить всех организаторов выставки и всех ее участников. В прошедшем году у нас в лагерях отдохнуло 5,5 миллионов детей и школьников, в этом году цифра увеличится. Отдых должен быть безопасным, комфортным и очень качественным.

Мне хочется поблагодарить особо Санкт-Петербург, потому что он традиционно задает очень высокую планку по организации летнего отдыха, он у нас является практически флагманом во многих программах образования, и в том числе в организации летнего отдыха. Мне кажется, что сегодняшнее мероприятие даст старт серии таких мероприятий по всей стране для того чтобы наши дети в этом году качественно и интересно провели свое лето.

Отметила Ольга Голодец