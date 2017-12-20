Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Ольга Голодец получила "наставления" от президента России в отношении проведения мероприятий для итальянцев
Сегодня, 8:07
0
lesjasap
388

Ольга Голодец получила "наставления" от президента России в отношении проведения мероприятий для итальянцев

0
 
 

Владимир Путин высказался по поводу мероприятий в честь года Италии в России.

Президент России Владимир Путин поделился своими ожиданиями от работы вице-премьера мероприятия, посвященного мероприятиям в честь года Италии в России. Отметим, что программа поручена Ольге Голодец. Женщина руководит организацией “ответных” событий на 2018 год.
 
По мнению лидера страны, женщина должна обеспечить “высокий уровень проведения международных мероприятий”. Сама Ольга Голодец рассказала, что в Италии уже проходят концерты российских исполнителей, которые пользуются интересом у местных жителей. 
 
Напомним, что с 14 января в Италии при полных аншлагах состоятся “Русские сезоны”. Владимир Путин добавил, что “ответное” мероприятие запланировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. 
 
Фото: пресс-служба президента РФ
Теги: владимир путин , год италии в россии , голодец , мероприятия , президент
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5