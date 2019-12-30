СМИ: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Сообщается, что некоторые политики продолжат работать в кабинете министров.

Стали известны некоторые подробности формирования нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным. Ссылаясь на свои источники, об это сообщили в РБК,

По данным СМИ в новый кабинет министров не вернется и.о вице-премьера, руководитель аппарата правительства и соратник Медведева Константин Чуйченко. Также свою работу в правительстве не продолжит и.о. вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Пост первого вице-премьера может занять помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Сменить его в должности может и.о. министра экономического развития Максим Орешкин. Также сообщается, что и.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве.

Об отставке правительства стало известно после ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министром 16 января был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

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