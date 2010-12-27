Петербургские театры взяли главные "Золотые маски" 2018 года

Театры Петербурга "наработали" на семь "Золотых масок" в 2018 году.

Вечером 15 апреля состоялась церемония вручения высшей театральной премии России "Золотая Маска". Петербургские театры удостоились сразу нескольких почетных наград на данном мероприятии. Победителями трех главных номинаций стали театры Северной столицы.

Лучшим драматическим спектаклем на большой сцене признан "Страх. Любовь. Отчаяние", созданное Львом Додиным в МДТ-Театре Европы. Постановка малой формы "Чук и Гек" Александринского театра также признана лучшей в своей категории. Звание лучшего режиссера 2018 года взял Юрий Бутусов за работу над "Дядей Ваней", поставленного в театре имени Ленсовета.

Кроме этого, экспертным жюри отмечены и другие заслуги петербургских специалистов. Премия за лучшую работу художника по свету вручили Стасу Свистуновичу за "Губернатора", идущего с аншлагами в БДТ. Художник по свету в Мариинском театре Александр наумов также забрал домой "Золотую маску" за оформление "Соломеи".

"Упсала-Цирк" победил в конкурсе "Эксперимент" с собственной задумкой "Я Басё"", а артист Александринского театра Дмитрий Лысенков получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в спектакле "Преступление и наказание".