В Петербурге пройдут "Университетские недели"

На выставке в Санкт-Петербургском Военно-медицинском музее Минобороны РФ представят медицинские вузы города.

Санкт-Петербургский Военно-медицинский музей Минобороны РФ проведёт "университетские недели". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В музее в формате выставки о своих учебных заведениях и их истории расскажут представители Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Также, в музее есть постоянная экспозиция Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Посетители смогут узнать и историю Первого Ленинградского медицинского и Женского медицинского института.

Ранее мы сообщали, что студенты готовы вернуться в Европейский университет.

Фото: pixabay.com