В Петербурге пройдут "Университетские недели"

Санкт-Петербургский Военно-медицинский музей Минобороны РФ проведёт "университетские недели". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В музее в формате выставки о своих учебных заведениях и их истории расскажут представители Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Также, в музее есть постоянная экспозиция Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Посетители смогут узнать и историю Первого Ленинградского медицинского и Женского медицинского института.
Ранее мы сообщали, что студенты готовы вернуться в Европейский университет.
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