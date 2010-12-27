Студенты готовы вернуться в Европейский университет

После возвращения лицензии в ВУЗе будут обучаться около 300 учащихся.

Европейский университет, недавно вернувший лицензию на образовательную деятельность, планирует восстановить студентов, покинувших Вуз после ее утраты. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на ректора ЕУ Аллу Самолетову.

По ее словам, учебное заведение планирует вернуть около 70 учащихся и довести количество студентов примерно до 300 человек. Дата начала обучения пока неизвестна.

Накануне Рособрнадзор вернул Европейскому университету лицензию, отозванную в 2017 году. ВУЗ сможет осуществлять образовательную деятельность по 13 программам: в магистратуре и аспирантуре. Занятия будут проходить в доме на Гагаринской улице неподалеку от дворца Кушелева-Безбродко, откуда ВУЗ выселили ранее.