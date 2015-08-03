Комблаг Петербурга поставил новый рекорд по остановкам общественного транспорта

За 2023 год в городе было установлено 862 остановочных павильона.

В 2023 году в городе на Неве установили 862 остановочных павильона для ожидания общественного транспорта, что стало новым рекордным результатом за последние семь лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Особое внимание при создании новых остановок уделили защите от неблагоприятных погодных условий и возможных актов вандализма. Стенки павильонов изготовлены из прочного материала, такого как триплекс, что обеспечивает надёжную защиту и комфорт для пассажиров. Кроме того, конструкцию павильонов при необходимости можно дополнить обогревателями, освещением, информационными панелями и камерами наблюдения.

По словам представителей комблага, с 2010 года в Петербурге было установлено более двух тыс. павильонов ожидания общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусное движение на Потёмкинской улице закроют в связи с саммитом СНГ.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга