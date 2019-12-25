Троллейбусное движение на Потёмкинской улице закроют в связи с саммитом СНГ

Изменения будут действовать "до окончания мероприятий", хотя прямая связь с саммитом не подтверждена.

Жители Северной столицы получили предупреждение о скорых изменениях в троллейбусном движении на Потёмкинской улице. По данным пресс-службы СПб ГУП "Горэлектротранс" , с 25 декабря временно изменятся маршруты троллейбусов №12, 15 и 33. Ограничения связаны с неформальным саммитом лидеров стран СНГ.

Изменения будут действовать "до окончания мероприятий", хотя прямая связь с саммитом не подтверждена. Троллейбус №12 в указанный период будет курсировать от конечной остановки "Улица Кораблестроителей" по текущему маршруту до конечной остановки "Тульская улица", а в обратном направлении проходить через улицы Кирочную, Чернышевского проспект и Чайковского улицу, прежде чем вернуться на обычный маршрут.

В случае троллейбуса №15, который обладает увеличенным автономным ходом, изменения коснутся участка между улицами Сызранская и Тульская, а также обратного пути. В первом случае троллейбус будет следовать по прежнему маршруту, а во втором будет проходить по Кирочной улице, проспекту Чернышевского проспект и улице Чайковского.

Наконец, троллейбус №33 будет следовать от конечной остановки "Проспект Солидарности" до Кирочной улицы, а затем свернёт на Суворовский проспект, пройдёт по Невскому проспекту и проспекту Бакунина, где завершит свой маршрут. На обратном пути троллейбус будет ехать по улице Полтавской и Невскому проспекту.

Ранее мы сообщили о том, что общественный транспорт направили в объезд Гороховой улицы.

Фото: Piter.TV