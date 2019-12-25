В День города на Дворцовой площади установят рекорд России по массовому чтению газеты

Флешмоб начнётся в 11:00 на главной площади города.

В четверг, 27 мая, в День города на Дворцовой площади установят рекорд по массовому одновременному чтению газеты. Данная акция приурочена не только к празднику города, но и к 96-летию газеты "Комсомольская правда".

Известно, что мероприятие состоится в рамках Книжного салона, а на самой акции будет присутствовать эксперт Книги рекордов России. Так, флешмоб начнётся в 11:00 на главной площади города.

После чего мероприятие переместится на главную сцену Книжного салона, которое пройдёт с 12:00 до 14:00. Для петербуржцев подготовлена насыщенная развлекательная программа: выступление коллективов театров и цирков, многочисленные викторины и призы, а дети смогут провести время с любимыми Фиксиками.

Кроме того, около Главного штаба Эрмитажа жители и гости Петербурга смогут оставить пожелание любимому городу. Журналист "Комсомольской правды" запишет поздравление, которое потом прозвучит в эфире радио. Записать пожелания можно 27 мая с 11:00 до 13:00.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся XVI Международный книжный салон.

Фото: Piter.tv