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В Петербурге установили рекорд России по массовому стоянию на гвоздях
Сегодня, 12:33
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nastya960

В Петербурге установили рекорд России по массовому стоянию на гвоздях

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На досках с гвоздями в течение 1 часа 11 минут и 11 секунд стояли 90 человек.

В Петербурге на выходных установили новый рекорд России по массовому стоянию на гвоздях. Об этом в социальных сетях сообщили участники.

Рекорд ставили на территории общественного пространства "Красный треугольник". На мероприятие прибыли жители Москвы, Сочи, Казани, Челябинска, Мегиона, Минусинска, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Горно-Алтайска, Вологды и Архангельска.

На досках с гвоздями в течение 1 часа 11 минут и 11 секунд стояли 90 человек. Одна из участниц впервые попробовала себя в этом деле, но не сдалась и выдержала испытание. За рекордом следили представители Книги Рекордов России.

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Фото: ВК/ Алексей Семушев

Теги: гвозди, йоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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