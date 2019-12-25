Молодые люди 44 минуты простояли на гвоздях на Дворцовой площади

Это была мини-акция по борьбе с КОВИД.

В воскресенье, 6 декабря, четверо молодых людей устроили мини-акцию по борьбе с КОВИД на Дворцовой площади. Взявшись за руки, они простояли на досках садху, утыканных острыми гвоздями, 44 минуты и 44 секунды. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер".

Участие в акции приняли рекордсмены Книги рекордов Гиннеса Филипп Гривский и Юлия Каримова, а также чемпионы мира по спортивному зимнему плаванию Марк и Артур Мордовцевы.

Молодые люди решили повеселить себя, прохожих и подышать свежим воздухом. Спортсмены уверены, что закалка в виде зимнего плавания и стояние на досках садху, являются отличной профилактикой любых болезней, в том числе КОВИД. Кроме того, нужно правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее Роспотребнадзор назвал введенные в Петербурге меры по коронавирусу адекватными.

Фото: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер