Если быть точным, то 44 минуты и 44 секунды.

Закаленные люди 44 минуты простояли на гвоздях в центре Петербурга – на Дворцовой площади. Подробности акции, которая состоялась в воскресенье, 6 декабря, рассказал портал "Мегаполис".

Четыре человека, которые привлекли внимание прохожих – это профессионалы, чемпионы пира по зимнему плаванию и рекордсмены Книги Гиннеса по стоянию на гвоздях: Марк и Артур Мордовцевы, Филипп Гривский и Юлия Каримова. Время, которое профессионалы простояли на гвоздях – 44 минуты и 44 секунды – не несет сакрального смысла, пояснили атлеты. Четыре четверки были выбраны только потому, что друзья собрались вчетвером.

Сделанное спортсмены характеризуют как мини-акцию в борьбе с коронавирусом.

Это наш ответ коронавирусу! Если закалять организм и разум - никакие болезни не страшны. Я уже на протяжении четырех лет не разу не болел – сообщил Марк Мордовцев.

Фото: Мегаполис