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Реконструкторы открыли новый маршрут по Ладожскому озеру
Сегодня, 14:47
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Реконструкторы открыли новый маршрут по Ладожскому озеру

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Любители туризма совершили заплыв на 20 километров на деревянной ладье.

Члены клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус" разработали новый маршрут по Ладоге. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Команда организовала поход до острова Черный. В общей сложности на деревянном суде, которое было создано по образцу старинной ладьи,  преодолено более 20 километров.

На данный момент реконструкторы изучают воды в районе реки Волхова и Выборгского залива для проведения исторических экскурсий.

Добавим, что "Морская дружина Рус"  не первый год принимают участие в исторических фестивалях и занимаются историко-патриотической деятельностью в регионе.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти реставрируют 3 почтовые станции XIX века.

Фото ВКонтакте / druzhinarus

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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