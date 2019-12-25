Реконструкторы открыли новый маршрут по Ладожскому озеру

Члены клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус" разработали новый маршрут по Ладоге. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Команда организовала поход до острова Черный. В общей сложности на деревянном суде, которое было создано по образцу старинной ладьи, преодолено более 20 километров.
На данный момент реконструкторы изучают воды в районе реки Волхова и Выборгского залива для проведения исторических экскурсий.
Добавим, что "Морская дружина Рус" не первый год принимают участие в исторических фестивалях и занимаются историко-патриотической деятельностью в регионе.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти реставрируют 3 почтовые станции XIX века.
Фото: ВКонтакте / druzhinarus
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