Реконструкторы открыли новый маршрут по Ладожскому озеру

Любители туризма совершили заплыв на 20 километров на деревянной ладье.

Члены клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус" разработали новый маршрут по Ладоге. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Команда организовала поход до острова Черный. В общей сложности на деревянном суде, которое было создано по образцу старинной ладьи, преодолено более 20 километров.

На данный момент реконструкторы изучают воды в районе реки Волхова и Выборгского залива для проведения исторических экскурсий.

Добавим, что "Морская дружина Рус" не первый год принимают участие в исторических фестивалях и занимаются историко-патриотической деятельностью в регионе.

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Фото: ВКонтакте / druzhinarus