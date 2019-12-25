Реконструкторы из Петербурга строят деревянный корабль викингов

Такое судно называется драккаром.

Петербургские реконструкторы приступили к строительству драккара для Калининградского "Центра исторической реконструкции "Каул". Организация заключила с петербуржцами договор на создание корабля. Об этом сообщается 14 апреля в группе Зеленоградского городского округа "ВКонтакте".

Работа "судостроителей" налажена в рамках работы по проекту "Балтийская Одиссея", проводимом между Польшей и Россией уже шесть лет подряд. Драккаром называется деревянный корабль викингов. Реконструкторы отметили, что в длину судно получится около 9,3 метров, в ширину – 2,2 метра, вмещать сможет 12 человек, а управляться – восемью веслами. На данный момент для будущего драккара уже заложена стапель – наклонный помост, на котором судно будет строиться, а затем и спускаться на воду.

Ранее мы рассказывали, что консерваторию имени Римского-Корсакова реконструируют к 2023 году.

Фото: Зеленоградский городской округ / "ВКонтакте"