Реконструкцию тепломагистрали "Полюстровская" закончили с опережением сроков

Всего рабочие "Теплосеть Санкт-Петербурга" заменили 1240 метров коммуникаций.

Специалисты опередили сроки реставрации тепломагистрали "Полюстровская", которая обслуживает Калининский и Красногвардейский районы Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Отметим, что мероприятия проводились в рамках адресной программы. В общей сложности было заменено 1240 метров теплосети, затрагивающей территорию Любашинского сада.

В процессе работ были использованы энергоэффективные решения и современная изоляция. Таким образом, в будущем уменьшаются риски коррозии.

В планах у компании – демонтаж временного трубопровода и благоустройство прилегающей территории.

Ранее мы рассказали о том, что на текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"