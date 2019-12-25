Реконструкцию тепломагистрали "Полюстровская" закончили с опережением сроков

Специалисты опередили сроки реставрации тепломагистрали "Полюстровская", которая обслуживает Калининский и Красногвардейский районы Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Отметим, что мероприятия проводились в рамках адресной программы. В общей сложности было заменено 1240 метров теплосети, затрагивающей территорию Любашинского сада.
В процессе работ были использованы энергоэффективные решения и современная изоляция. Таким образом, в будущем уменьшаются риски коррозии.
В планах у компании – демонтаж временного трубопровода и благоустройство прилегающей территории.
Ранее мы рассказали о том, что на текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все