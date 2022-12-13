Реставрация здания Биржи завершится к выборам 2024 года

Для этого планируется ускорить работы по восстановлению интерьеров. Они начнутся до завершения фасада здания.

В Смольном планируют завершить реставрацию Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади и Биржи на стрелке Васильевского острова к выборам губернатора Петербурга и президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Для ускорения процесса планируется ускорить работы по восстановлению интерьеров. Они начнутся до завершения фасада здания. Сейчас леса с Биржи частично сняты, однако работы не удалось принять из-за подтёков на главном фасаде под скульптурой Нептуна.

Архитектор Максим Атаянц предположил, что вода протекает на штукатурку и окрашивается, поскольку проходит через металлические крепления.

Отметим, что внутри Биржи планируется организовать музей геральдики.

Ранее мы сообщили о том, что креативное пространство в доме Брюллова откроют в 2024 году.

Фото: wikimedia.org/A.Savin