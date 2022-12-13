В Петербурге продумали программу по реконструкции трамвайных депо

Завершить намеченные планы по ремонту всех 10-ти депо в городе планируется к 2028 году.

В Северной столице стартовала программа "Горэлектротранса" по реконструкции трамвайных парков. Полностью её намерены завершить в 2028 году. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В связи с недостаточным финансированием часть работ будет оплачивать сама организация, а не город. В общей сложности реконструкция затронет все 10 городских депо.

Кроме того, внимание будет уделено ремонту и замене трамвайных путей в пределах города.

Ранее мы сообщили о том, что охранять объекты ГУП "Горэлектротранс" доверят новой компании.

Фото: Пресс-служба Смольного