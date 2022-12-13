В Петербурге продумали программу по реконструкции трамвайных депо

В Северной столице стартовала программа "Горэлектротранса" по реконструкции трамвайных парков. Полностью её намерены завершить в 2028 году. Об этом пишет "Деловой Петербург".
В связи с недостаточным финансированием часть работ будет оплачивать сама организация, а не город. В общей сложности реконструкция затронет все 10 городских депо.
Кроме того, внимание будет уделено ремонту и замене трамвайных путей в пределах города.
Ранее мы сообщили о том, что охранять объекты ГУП "Горэлектротранс" доверят новой компании.
Фото: Пресс-служба Смольного
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