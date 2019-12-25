Реконструкция теплосетей на Ольминского завершится к маю

Потребителей пока не переключают на новую сеть, чтобы не оставить без горячей воды.

Обновление теплосетей на улице Ольминского планируется завершить к маю, трубопровод перекладывают от первой Невской котельной до тепловой камеры у проспекта Елизарова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Благоустройство в квартале целиком восстановят до конца мая, работы при этом завершатся на месяц раньше срока, установленного губернатором. Отмечается, что начавшаяся в 2018 году реконструкция должна была закончиться в прошлом октябре, однако работы надолго приостановили в апреле 2019 года из-за отсутствия финансирования у подрядчика. Сейчас обновление теплосетей идет по графику, заменено уже 738 метро труб из запланированного километра. Потребителей решено пока не переключать на новую сеть, чтобы не оставить петербуржцев, самоизолировавшихся дома, без горячей воды.

Реконструкция на участке оказалась необходимой, поскольку с 2010 года ГУП "ТЭК" 48 раз устранял на теплосетях различные дефекты.

Ранее мы рассказывали, что ГУП "ТЭК" удаленно проектирует теплосети для Уткиной дачи.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"