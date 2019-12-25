ГУП "ТЭК" удаленно проектирует теплосети для Уткиной дачи

После завершения работ в здании откроют филиал Музея городской скульптуры.

Специалисты петербургского ГУП "ТЭК" приступили к работам по прокладке сетей на территории Уткиной дачи. Как сообщили в пресс-службе предприятия, проектирование ведется дистанционно.

Подключение усадьбы к теплоснабжению ведет ООО "Глобус", выигравшая соответствующий конкурс в минувшем марте. Здание полностью "согреют" во второй половине текущего года. На территории дачи проложат 384 метра труб, которые соединят усадьбу с газовым термоблоком. Присутствие теплоэнергетиков на месте необязательно, поскольку установка целиком автоматизирована.

С началом отопительного сезона на территории начнут пуско-наладочные работы, а затем и восстановление благоустройства. Впоследствии в Уткиной даче откроют филиал Музея городской скульптуры.

Ранее мы писали, что петербургские теплоэнергетики следят за ремонтом труб в режиме онлайн.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"