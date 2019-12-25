Петербургские теплоэнергетики следят за ремонтом труб в режиме онлайн

Камеры позволяют сделать удобнее отчасти дистанционную работу.

Петербургские теплоэнергетики из ГУП "ТЭК" внедрили в ремонтные работы на сетях видеокамеры, сообщили в пресс-службе предприятия. Сервис позволил специалистам онлайн транслировать ход аварийных работ на магистральных трубопроводах и на сетях Пригородного, Северного и Левобережного районов теплоснабжения.

За работой на объекте через монитор следит руководство, сотрудники и диспетчеры "ТЭКа", специалисты из центральной диспетчерской, где и расположены экраны, информируют инженеров о работе конкретной камеры.

Система, отмечают в ГУП "ТЭК" позволяет оптимизировать оперативный контроль за этапами устранения дефектов и информировать участников работ в условиях дистанционного труда, введенного из-за распространения коронавируса. Отмечается, что до конца года бригады предприятия получат в пользование еще восемь камер.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт пройдет на Невском путепроводе.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"