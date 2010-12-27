Реконструкция теплосети в квартале Шувалово-Озерки обошлась в 173 млн

Работы закончились на год раньше.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" завершили реконструкцию теплосетей в Выборгском районе Петербурга на год раньше запланированного срока сдачи. По государственному контракту работы должны были завершиться только в середине октября 2020 года. По данным от подрядчика, восстановительные мероприятия фактически закончены. Информацию об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

Напомним, что сотрудники компании заменили более семи тысяч изношенных конструкций. Диаметр трубопроводов варьировался от 50 до 300 миллиметров. Работы проводились на участке от улицы Сикейроса, по улице Есенина, Северному проспекту и проспекту Художников. К данному моменту теплоснабжение пользователей, подключенных к котельной на 3-ем Верхнем переулке полностью переключено на постоянную схему. Городу ремонт теплосетей в квартале Озерки-Шувалово обошлось в 173 миллиона рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Теплосеть" реконструирует тепломагистраль на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.tv

