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Масштабная конструкция теплосетей пройдёт в Кронштадте
Сегодня, 16:20
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Масштабная конструкция теплосетей пройдёт в Кронштадте

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Специалисты ГУП "ТЭК СПб займутся заменой 1326 м изношенных коммуникаций.

ГУП "ТЭК СПб" проводят масштабную реконструкцию изношенных труб на территории Кронштадта. Об этом сообщила пресс-служба  Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Мероприятия идут с опережением: на данный момент обновление затронуло 750 метров теплосетей. Специалисты заняты монтажными работам на улице и в траншеях. В общей сложности до 2023 года планируется замена 1326 м изношенных коммуникаций. 

Отмечается, что при завершении работ новые трубы подведут к 18ти жилым домам по улице К. Либкнехта, улице Рошаля и Советской улице. 

Ранее мы сообщили о том, что очередные испытания теплосетей пройдут в четырёх районах Петербурга.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

Теги: гуп тэк, кронштадт, реконструкция теплосетей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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