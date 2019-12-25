Масштабная конструкция теплосетей пройдёт в Кронштадте

Специалисты ГУП "ТЭК СПб займутся заменой 1326 м изношенных коммуникаций.

ГУП "ТЭК СПб" проводят масштабную реконструкцию изношенных труб на территории Кронштадта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Мероприятия идут с опережением: на данный момент обновление затронуло 750 метров теплосетей. Специалисты заняты монтажными работам на улице и в траншеях. В общей сложности до 2023 года планируется замена 1326 м изношенных коммуникаций.

Отмечается, что при завершении работ новые трубы подведут к 18ти жилым домам по улице К. Либкнехта, улице Рошаля и Советской улице.

Ранее мы сообщили о том, что очередные испытания теплосетей пройдут в четырёх районах Петербурга.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению