Реконструкция освещения в Перевозном переулке завершена

Объект, на котором установили 37 современных фонарей на 26 металлических опорах, граничит с Малоохтинским парком и четырьмя кварталами.

В Перевозном переулке завершили реконструкцию наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 10 января.

Объект, на котором установили 37 современных фонарей на 26 металлических опорах, граничит с Малоохтинским парком и четырьмя кварталами. Работу светильников обеспечивает новая кабельная линия, ее основная часть проложена под землей.

Современные светодиодные светильники более экономичные. С устройством новых фонарей освещение проезжей части и тротуаров стало более качественным, равномерным. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

В рамках адресной инвестиционной программы ведомства в 2024 году запланированы строительство и реконструкции наружного освещения на 30 улицах и магистралях.

Ранее мы рассказывали о том, как обновленное наружное освещение в Петербурге проходило испытание морозами.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга