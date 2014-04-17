Реконструкцию Северной станции аэрации в Петербурге завершат в 2025 году

Специалисты проведут модернизацию и техническое перевооружение 5-ти аэротенков и 6-ти вторичных отстойников.

В Петербурге продолжается реконструкция Северной станции аэрации. Контракт на проведение работ с подрядчиком заключил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалисты проведут модернизацию и техническое перевооружение 5-ти аэротенков и 6-ти вторичных отстойников. По итогам работ мощность очистных сооружений увеличат до 1 млн куб.м. Кроме того, станет возможно присоединить новые объекты на территории города и области. Планируется, что работы будут полностью завершены в 2025 году.

На данный момент благодаря работе станции очистка городских стоков выполняется на 99,7%. Ежегодно на станции проходит очистка свыше 800 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"