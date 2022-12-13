Реконструкция Ропшинского шоссе оценена в 1,4 млрд рублей

Завершить работы необходимо не позднее 1 июня 2025 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на проведение реконструкции Ропшинского шоссе. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,376 млрд рублей.

Мероприятия будут проводиться на участке от Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Северной столицы. Для начала исполнитель должен откорректировать проектную документацию, а затем – приступить к устройству нового дорожного покрытия, обновить дренажный, установить светофор и нескольких автобусных остановок. В завершение необходимо переустроить инженерные коммуникации и наружное освещение. Завершить работы необходимо не позднее 1 июня 2025 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 20 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что освещение от Садовой улицы до Английского проспекта намерены обновить за 50,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV