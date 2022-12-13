Освещение от Садовой улицы до Английского проспекта намерены обновить за 50,5 млн рублей

Уличные светильники установят в близлежащих скверах и парках.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на строительство объектов наружного освещения квартала в центре Петербурга Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 55,5 млн рублей.

Речь идёт о квартале от Садовая улицы до набережной канала Грибоедова и Английского проспекта. Уличные светильники установят в близлежащих скверах и парках.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что на котельную в Парголово планируют направить почти 190 млн рублей.

Фото: Pxhere