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Освещение от Садовой улицы до Английского проспекта намерены обновить за 50,5 млн рублей
Сегодня, 14:54
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Освещение от Садовой улицы до Английского проспекта намерены обновить за 50,5 млн рублей

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Уличные светильники установят в близлежащих скверах и парках.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на строительство объектов наружного освещения квартала в центре Петербурга Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 55,5 млн рублей.
Речь идёт о квартале от Садовая улицы до набережной канала Грибоедова и Английского проспекта. Уличные светильники установят в близлежащих скверах и парках.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что на котельную в Парголово планируют направить почти 190 млн рублей.

Фото: Pxhere 

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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