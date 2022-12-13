На котельную в Парголово планируют направить почти 190 млн рублей

Сооружение подключат к жилым домам и к нескольким социальным объектам.

ГУП "ТЭК СПб" объявило тендер на строительство котельной в Парголово. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 188,2 млн рублей.

Объект в виде панельного сооружения построят на участке, ограниченном Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами ТСЖ2 и Т1Ж2-2. Котельную подключат к многоквартирным домам, а также к нескольким социальным объектам (многофункциональный центр, поликлиника, спорткомплекс, 2 детских сада на 280 и 360 мест и гараж). Кроме того, исполнителю поручено провести сети связи для удалённого контроля за котельной, также осуществить её подключение к существующим сетям и наладить благоустройство. Все работы необходимо завершить до 15 августа 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 апреля.

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