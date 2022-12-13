Для дома-интерната ветеранов войны и труда в Петербурге построят дополнительный корпус за 800 млн рублей

Объект планируют сдать в конце 2025 года.

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга объявил тендер на строительство нового корпуса для дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда" на Приморском шоссе. Судя по данным портала ЕИС, с которым ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 803,9 млн рублей.

Судя по проекту, корпус будет представлять собой трёхэтажное здание площадью 4,9 тыс. кв. м. Оно расположится на участке, площадь которого составляет 53,9 га. Всего в объекте будет предусмотрено 50 койко-мест в комнатах на одного, двух и трёх жильцов. Также для постояльцев предусмотрены зал ЛФК, зимний сад, столовая и буфетная. Кроме того, для проведения различных культурно-массовых мероприятий в проект вошла площадка с крытой сценой и площадка с тренажёрами для физических упражнений.

Объект планируют сдать в конце 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство нового моста через Чёрную речку готовы выделить почти 180 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБСУСО "Дом-интернат "Красная Звезда"