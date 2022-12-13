На строительство нового моста через Чёрную речку готовы выделить почти 180 млн рублей

Согласно проекту, переправа в створе Сердобольской улицы будет примерно 40 м в длину.

Дирекция транспортного строительства (ДТС) объявила тендер на возведение новой переправы через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Начальная цена контракта составляет 176,8 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Длина переправы составит примерно 40 м. Она соединит набережную Чёрной речки и Ушаковскую набережную. Городские власти одобрили аналогичный проект ещё в 2018 году.

Мост необходимо построить не позже 2 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 18 апреля.

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Фото: Яндекс.карты (скриншот)