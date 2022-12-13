На реставрацию дома Екимова могут направить более 200 млн рублей

Здание, которое разрушается уже несколько лет, планируют восстановить в светло-бежево-серых тонах.

ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" объявило тендер на реставрацию и ремонт фасадов "Дома И.М. Екимова" на Кирочной улице, 6. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 205,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести обширный комплекс работ, которые входят избавление здания от следов многослойных покрасок с выявлением участков разрушенной штукатурки, полная реставрации отделки, укрепление поверхности каменных элементов облицовки, докомпановка утрат вставками камня, восстановление шовных заполнений, перекладка деформированных элементов. В качестве основных цветов объекта после реставрации выбраны светло-бежево-серые тона. Кроме того, по планам проектировщиков, будут восстановлены скульптуры венчающего аттика, 6 ваз, которые расположены на тумбах парапетного ограждения, лепной и кованый декор, а также капитель правой колонны портала главного входа, на которой изображены цветы и листья. Завершить все мероприятия необходимо до 20 декабря 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 апреля.

Напомним, что дом Екимова на Кирочной улице является памятником регионального значения. Последние несколько лет он пребывает в плачевной состоянии и разрушается. Об этом Piter.TV рассказал в отдельном сюжете.



Фото: Piter.TV