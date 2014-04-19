В Сампсониевском саду показали реконструкцию Полтавской битвы

Мероприятие в рамках фестиваля "За Россию и российское благочестие" состоялось в День воинской славы.

На минувших выходных в Сампсониевском саду Северной столицы прошёл фестиваль "За Россию и российское благочестие", в рамках которого состоялась реконструкция Полтавской битвы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятие было приурочено ко Дню воинской славы и годовщине победы в Полтавской битве. Помимо этого, клубы реконструкторов представили зрителям ещё 2 значимых сражения — битву времён войны с Наполеоном и бой времён Великой Отечественной войны. Кроме того, петербуржцам рассказали о ходе показанных исторических событий.

На фестивале побывал глава администрации Выборгского района Виктор Полунин, который подчеркнул, что мероприятие проводится в Петербурге в шестой раз.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду 11 июля откроется выставка "400 оттенков зеленого".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"