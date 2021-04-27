В Ботаническом саду 11 июля откроется выставка "400 оттенков зеленого"

Посетить экспозицию можно до 17 июля.

В Петербурге откроется выставка хост "400 оттенков зеленого". Площадкой проведения мероприятия станет Ботанический сад Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетить экспозицию можно с 11 по 17 июля. Петербуржцам и гостям города расскажут про сортовое разнообразие хост и про то, как данный вид можно использовать на дачном участке. Это растение бывает разных цветов. В природе можно встретить оттенки от тёмно-изумрудного до светло-салатового. Кроме того, некоторые сорта растения обладают приятным ароматом.

В Ботаническом саду отметили, что выставка хост "400 оттенков зелёного" проходит уже третий раз. Посетить ее можно с 10 до 17 часов. Вход доступен по любым билетам Ботсад.

Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.

Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН