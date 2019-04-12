Для реконструкции Колпинского шоссе нашли подрядчика

На сайте ЕИС появилась информация об определении подрядчика, который проведёт реконструкцию участка Колпинского шоссе на отрезке от пересечения с Софийской улицей до Советского переулка и Фидерной улицы. Как стало известно Piter.TV, единственным претендентом на звание подрядчика выступило АО "Буер". С ним заключат крупный контракт на 1,313 млрд рублей.
Дорожники выполнят на участке демонтаж конструкций, уложат новый асфальт и дренаж, установят шумозащитное остекление домов, обновят уличное освещение и светофоры.
Окончание работ заявлено на конец мая 2024 года.
Ранее мы сообщили о том, что за ремонт ограды дворца Юсуповых возьмется Реставрационная мастерская "Наследие".
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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