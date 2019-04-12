Для реконструкции Колпинского шоссе нашли подрядчика

Работы выполнит единственный претендент на тендер АО "Буер".

На сайте ЕИС появилась информация об определении подрядчика, который проведёт реконструкцию участка Колпинского шоссе на отрезке от пересечения с Софийской улицей до Советского переулка и Фидерной улицы. Как стало известно Piter.TV, единственным претендентом на звание подрядчика выступило АО "Буер". С ним заключат крупный контракт на 1,313 млрд рублей.

Дорожники выполнят на участке демонтаж конструкций, уложат новый асфальт и дренаж, установят шумозащитное остекление домов, обновят уличное освещение и светофоры.

Окончание работ заявлено на конец мая 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что за ремонт ограды дворца Юсуповых возьмется Реставрационная мастерская "Наследие".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"