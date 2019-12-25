Движение по двум участкам Колпинского шоссе открыли в Петербурге

Пропускная способность дороги увеличилась до 7000 автомобилей в сутки.

Губернатор Петербурга открыл движение по двум участкам Колпинского шоссе после крупной реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор выразил уверенность, что новая дорога поможет уменьшить пробки при въезде в Колпино, а также облегчит выезд на трассы М-10 "Россия" и М-11 "Нева".

Пропускная способность дороги увеличилась до 7000 автомобилей в сутки. Был расширен участок дороги длиной 3,3 км от автодороги М-10 "Россия" до Софийской улицы и от кольцевого движения Софийской улицы до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов. Были также проведены работы по переустановке инженерных сетей, созданию ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Благоустройство территории вдоль обновленного Колпинского шоссе продолжается.

В Смольном заявили, что до конца года планируется открыть рабочее движение еще по десяти новым объектам.

Ранее мы сообщили о том, что свыше трех тыс. петербургских семей получили соцвыплаты на покупку жилья.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга