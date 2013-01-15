Свыше трех тыс. петербургских семей получили соцвыплаты на покупку жилья

Изначально город ставил перед собой цель обеспечить социальными выплатами более пяти тыс. семей.

С начала 2024 года более трех тысяч семей из Петербурга получили финансовую поддержку от городских властей на приобретение жилья. Об этом стало известно из сообщения жилищного комитета, опубликованного 20 июня.

В текущем году Петербург выделил рекордный объем средств на оказание социальной помощи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Планируется, что поддержка будет оказана 5,2 тыс. семей.

Изначально город ставил перед собой цель обеспечить социальными выплатами более пяти тыс. семей. На сегодняшний день общий объем оказанного содействия достиг отметки в 10,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург является лидером по технической оснащенности больниц.

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