С 10 по 13 ноября сначала ограничат, а с 14 по 15 ноября и вовсе перекроют проезд.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что реконструкция Богатырского проспекта ограничит движение в Приморском районе. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ГАТИ.

Согласно данным ведомства, проезд ограничат с 10 до 13 ноября. Более того, с 14 по 15 ноября проезд по Полевой Сабировской улице от Богатырского проспекта до Аэродромной улицы вовсе перекроют.

Кроме того, до 20 ноября ограничения движения ожидаются и о Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли 3,2 тысяч тонн мусора.

Фото:Piter.TV