В понедельник, 9 ноября, стало известно, что реконструкция Богатырского проспекта ограничит движение в Приморском районе. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ГАТИ.
Согласно данным ведомства, проезд ограничат с 10 до 13 ноября. Более того, с 14 по 15 ноября проезд по Полевой Сабировской улице от Богатырского проспекта до Аэродромной улицы вовсе перекроют.
Кроме того, до 20 ноября ограничения движения ожидаются и о Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы.
Ранее мы сообщали о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли 3,2 тысяч тонн мусора.
Фото:Piter.TV
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