На реконструкцию "Адмиралтейских верфей" выделят 1,7 млрд рублей

Разработанный компанией ООО "ЭМС Инжиниринг" по заказу АО "Адмиралтейские верфи" проект предусматривает создание новой площадки для стапельной сборки на глубокой достроечной набережной завода.

Общественное обсуждение проекта масштабной реконструкции территории судостроительного завода "Адмиралтейские верфи", расположенного на набережной реки Фонтанки, 203, началось после публикации документов на портале комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга.

Разработанный компанией ООО "ЭМС Инжиниринг" по заказу АО "Адмиралтейские верфи" проект предусматривает создание новой площадки для стапельной сборки на глубокой достроечной набережной завода. Общий объем финансирования составляет 1,71 млрд рублей, из которых 0,79 млрд планируется потратить на строительно-монтажные работы.

Документация доступна для изучения до 21 декабря, а итоги экологической экспертизы ожидаются к 8 января будущего года. Несмотря на заключение контракта на проектирование в 2019 году, окончательное техническое задание утвердили лишь в 2022 году, что привело к задержке начала работ.

Ранее мы сообщили о том, что научно-производственный центр для беспилотных технологий построят в Петербурге.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"