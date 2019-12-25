Реконструированный участок КАД на севере Петербурга ввели в эксплуатацию

Обновлять дорогу начали в мае 2018 года.

Участок КАД от пересечения с ЗСД до пересечения с проспектом Энгельса ввели в эксплуатацию. Как уточнили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", дорогу расширили с четырех до шести полос после реконструкции.

Обновлять участок КАД дорожники начали в мае 2018 года, на 14,3 км усилили дорожную одежду, устроили местный проезд в границах транспортной развязки КАД с проспектом Энгельса. Ширина проезжей части теперь составляет 22,5 м, между встречными потоками обосновалась пятиметровая разделительная полоса с металлическим барьерным ограждением. Отмечается, что в составе участка реконструировали также путепровод над железной дорогой Санкт-Петербург – Выборг, где восстановили опоры, окрасили пролетное строение, устроили систему водоотвода и заменили деформационные швы.

На всем участке КАД установили искусственное электроосвещение, которые не будут мерцать и слепить автомобилистов. Дорогу покрыли щебеночно-мастичным асфальтобетоном, стойким к деформациям. Реконструкция КАД позволила повысить пропускную способность участка и сократить пробки.

Также мы сообщали, что на ж/д переезде на трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"